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    19:46, 20 10月 2022 | GMT +6

    欧盟平均通胀率九月升至10.9%

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    哈通社/阿斯塔纳/10月20日 —— 据德国媒体报道，根据欧盟统计署周三发布的最新数据，今年九月，欧盟27个成员国的平均通货膨胀率已经达到10.9%。而欧元区的通胀率也在九月达到9.9%，略高于八月的9.1%。

    在英国，最新的统计数据也显示，该国今年九月的通胀率达到10.1%，这是过去四十年来最严重的通货膨胀。

    由于物价不断攀升，英国央行继续增息的压力也在不断加大。新上任的财政大臣亨特（Jeremy Hunt） 表示，以首相特拉斯为首的英国政府正在“致力于为弱势群体提供帮助，并同时努力保持经济稳定。”

    据报道，俄乌冲突导致欧盟及英国境内物价飙升和能源短缺，已对国民经济造成严重后果。

    通胀及能源危机笼罩下的欧盟峰会

    周二，欧盟建议出资400亿欧元，帮助中小企业和弱势家庭度过难关。 周四，欧盟各成员国领导人将举行峰会，就上述救助计划以及俄乌战争的最新发展进行讨论。俄乌冲突，导致俄罗斯对欧盟各国的天然气供给中断，并使能源价格急剧飙升。

    比利时首相德克罗（ Alexander De Croo）表示：

    -本周对欧洲至关重要，成功与否都取决于这个星期。
    标签:
    通货膨胀 国际 欧盟 俄罗斯 乌克兰 欧洲 黄金储备
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