央行将发行印有总统肖像的新版10000坚戈纸币

哈通社阿斯塔纳 - "哈萨克斯坦独立25周年：国家货币"会议15日在首都阿斯塔纳和平和谐宫举行。

会上，央行行长达尼亚尔•阿克舍夫向与会人士介绍了央行即将发行的纸币--印有总统纳扎尔巴耶夫肖像、面值为10000的新版坚戈纪念币。



据悉，新版10000坚戈面值纸币背面，印有自古代萨克人（译注："сақтар"亦被翻译为塞人、塞种、斯基泰人等）至当今哈萨克斯坦的多个文化元素图案，体现了哈萨克斯坦悠久的历史传承与文明风貌；



"永恒之国"字样、哈萨克斯坦全境地图以及阿斯塔纳市全景图案，被安置在钱币背面两侧位置，并且都具有不同的防伪功能；







钱币正面印有纳扎尔巴耶夫总统的肖像，以及具有防伪功能的阿斯塔纳市主要建筑群像及哈萨克斯坦国旗图案。



据央行行长达尼亚尔•阿克舍夫介绍，发行这一新款纪念币，旨在庆祝哈萨克斯坦独立25周年，以及体现人民对纳扎尔巴耶夫总统自独立以来为国家发展所作贡献的认可。











"这种做法并非个例，相反世界各地都有类似的经验，例如曼德拉、阿塔图鲁克、丘吉尔、李光耀等伟人，其国家央行都发行过印有他们肖像的钱币。达尼亚尔•阿克舍夫说。



据悉，该款新版10000坚戈纸币，将于总统日--12月1日起限量发行。















【记者：阿尔曼·阿斯卡尔洛夫 编译：木合塔尔·木拉提】