欧佩克预计未来十年油价低于100美元

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据华尔街日报网12日报道，石油输出国组织(OPEC, 简称：欧佩克)在其最新发布的战略报告中称，未来10年不会再出现油价一直处于每桶100美元的现象。这是一个较为悲观的预期，欧佩克正在考虑恢复实施产量限制措施来影响油市。

这份报告预计，在最乐观的情境下，2025年油价位于每桶76美元左右。这反映出欧佩克担心来自美国的竞争对手能够应对低油价并继续供应原油。欧佩克还考虑了2025年油价跌破每桶40美元的可能性。

欧佩克一名官员对此不予置评。

欧佩克预计，从目前到2025年，油价有可能上涨也有可能下跌。该报告上周在维也纳作为拟稿呈交给欧佩克工作人员会议。欧佩克成员国的石油官员将于6月举行会议，他们将在今年晚些时候通过这份报告，在此之前拟稿可能会被修改。

报告建议欧佩克重新实施针对各成员国的产量配额制。2011年，欧佩克内部围绕各成员国应该生产多少石油争论不休，此后基本上放弃了产量配额制。欧佩克成员国不愿就产量上限达成一致，因为这会限制它们吸引新业务的能力，正因为如此，大多数成员国对配额限制视而不见。

拟议中的产量配额制可能会允许最穷困的成员国提高石油产量。虽然报告没有提到任何特定国家，但这种政策可能会得到阿尔及利亚、委内瑞拉这类成员国更多的认同。

官员们称，根据欧佩克战略报告草拟的建议，如果欧佩克在全球石油市场中的份额降至当前32%的水平以下，则欧佩克可以开始实施产量配额制。过去，欧佩克在全球石油市场上的占有率一度超过50%。

报告还建议欧佩克做好准备，在12月巴黎的联合国气候变化大会上做出有力回应。欧佩克将指出，新的环境监管部门不应该阻止发展中国家创造能源收入。