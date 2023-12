美国网站评出史上最佳100首歌曲

哈通社/努尔-苏丹/8/5月31日 -- 24/7 Wall Street网站评出《史上百首佳曲》。位居榜单之首的是英国披头士乐队(The Beatles)演唱的《Yesterday》。这首歌连续11周位居Billboard Hot 100之首,被翻唱665次。

排名第二的是美国二人组西蒙和加芬克尔的歌曲《Bridge Over Troubled Water》,排名第三的是英国歌手阿黛尔的歌舞《Rolling In The Deep 》。

排名第四的歌曲是 《Hey Jude》,第五首是美国约翰·罗杰·史提芬斯的歌曲《All Of Me》。

进入前十名的还有 Lady Gaga的《I Can't Get No》、英国人的《The Rolling Stones》、女王乐队的《Bohemian Rhapsody》、 披头士的《Let It Be》和美国灵魂歌手比尔·威瑟斯的《Ain't No Sunshine》。

为了评级,记者们编制了一个特别的索引,考虑到了歌曲在Billboard Hot 100榜上的排名,以及在Second Hand Song и The Ranker网站的单曲销售和翻唱数量。