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    08:23, 24 二月 2020 | GMT +6

    迪玛希被提名参选全球100张最好看的面孔评选

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    哈通社/努尔苏丹/2月24日 --每年一度的«全球100张最好看的面孔»评选活动如期开始。

    这份由独立影评人TC Candler结合网民投票，并根据艺人公众形象、公益指数、人气热度、事业成绩、自身修养等多方面不同指数进行综合评分的榜单，每年都会从全球5万多明星中选出年度最好看的100个姑娘和最帅的100个帅哥。

    截至目前，哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮已经在其INS上收到了6500多个支持。

    值得一提的是，除了迪玛希以外，哈萨克斯坦MadMen Q-Pop组合中的拉哈特·马萨克拜、Ninety One组合中的阿扎马特·阿诗玛肯以及歌手Ziruza也被提名参选。

    据悉，TC Candler自2010年起毎年都会公布«百大最漂亮面孔女星»(Annual Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces结果。2015年则首次加入了«百大最帅气面孔男星»的评选。

    TC Candler«全球最美面孔»评选活动，以评选角度的专业性、参与明星的广泛性，影响力和权威性著称。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


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    社会 娱乐 迪玛希 黄金储备
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