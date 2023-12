迪玛希线上演唱会吸引100余国观众

哈通社/努尔苏丹/1月18日 -- 全球知名的哈萨克歌手迪玛希·库达依别尔艮通过美国TIXR平台举办了线上个人演唱会。

这场名为DIMASH DIGITAL SHOW的演唱会,系歌手在新冠全球大流行爆发以后举办的首场线上模式的个人演唱会。

在去年12月,迪玛希的团队曾向媒体透露关于该晚会的相关筹备情况,而歌手自己也在社交媒体上谈到过相关内容,多次与翘首期待的歌迷们分享最新的消息。

此次晚会是收费晚会。迪玛希团队称,晚会收入的一部分将被用于慈善事业。

晚会前,迪玛希在INS上写道:«希望大家能够喜欢这场晚会!»

在此次线上演唱会中,迪玛希共演唱了19首曾多次演唱过的歌曲,包括:«Olimpico», «Give me your love», «S.O.S», «War and Peace», «Любовь уставших лебедей», «Махаббат бер маған», «Қарағым-ай», «Қайран Елім», «Screaming»等。

此外,他还演唱了 «Өмір өтер» , «Киелі мекен», «Be with me»等新歌。

总体而言,在全场晚会过程中,歌手共使用6种语言进行了演唱(哈萨克语、意大利语、法语、汉语、英语、俄语)。

统计显示,此次晚会有超过100个国家的歌迷通过网络欣赏了歌手的表演。

«感谢所有欣赏我首次线上演唱会的歌迷,»迪玛希在晚会上说道,«很遗憾,新冠大流行让人们彼此之间长时间被隔离开来。正因如此,今天能够为你们表演让我倍感荣幸。虽然看不到大家,但我能够感受到每一位我的支持者们为我加油、鼓劲和祈祷时,所产生的能量。希望此次晚会令大家满意,期待尽快与各位见面。»





【编译:木合塔尔·木拉提】