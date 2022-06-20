哈萨克斯坦将向伊朗出口100万吨粮食

哈通社/努尔苏丹/6月20日 – 在哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统对伊朗进行的正式访问框架下，哈萨克斯坦与伊朗达成了总量100万吨粮食的出口协议。

据农业部官网消息，根据协议，这100万吨粮食将由2022~2023年生产的粮食供应。

此外，两国农业部之间还就农业领域合作发展达成了合作谅解备忘录。

这一合作文件的内容包括了：林果业（增加各类干鲜水果、亚热带水果出口）、农业生产知识（有机产品的生产、园艺灌溉的现代方法和技术、营养学）、农业生产综合体投资（改革和完善苹果和葡萄种植管理）、在哈萨克斯坦开发苹果和其他水果产品、畜产品以及植物检疫安全等领域的合作。

双方还签署了哈萨克斯坦与伊朗农业领域产品贸易和跨境运输合作备忘录。在该协议框架下，哈萨克斯坦将向伊朗出口谷物（小麦、燕麦、玉米）、油料作物（亚麻种子）、植物油（葵花油）、糖果、肉类（羊肉和牛肉）以及肉类制成品。

而伊朗则将向哈萨克斯坦出口蔬菜（土豆、洋葱、萝卜、黄瓜）、水果（苹果、梨、榅桲、椰枣、无花果、菠萝）、奶制品等。

值得一提的是，2022年一季度，哈萨克斯坦与伊朗之间农产品相互贸易额达到了1.675亿美元，较2021年同比增长45.8%。其中出口额1.357亿美元，增长1.6倍；进口额3180万美元，增长16.1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】