101名无PCR检测证明的入境旅客在首都被隔离

哈通社/努尔苏丹/10月9日--据首都国际机场消息，10月9日凌晨，分属于土耳其航空、阿斯塔纳航空、乌克兰航空和迪拜航空公司的国际航班飞抵努尔苏丹。

机场消息称，101名乘客因无法提供72小时内有效的PCR阴性检测报告，被送至指定酒店进行为期48小时的隔离并将接受PCR检测。一旦检测报告显示正常，这些旅客将离开隔离设施回家。但如果检测结果显示为阳性，则将会被送往新冠专科医院接受治疗。

根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。

对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒或患有COVID-19。

该新要求将涵盖所有与哈萨克斯坦恢复了航空客运航线的国家，不区分国家类别分类。同时适用于通过铁路、海运、河运和公路交通运输方式，入境哈萨克斯坦的所有乘客。

根据此前报道，10月8日抵达努尔苏丹的入境旅客中，有122名乘客因未携带新冠肺炎PCR检测阴性证明被送往指定隔离中心接受检测。

【编译：阿拉依】