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    11:15, 08 10月 2020 | GMT +6

    又有122名无PCR检测文件入境旅客在首都被隔离

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    哈通社/努尔苏丹/10月8日 – 据首都国际机场消息，10月8日早，分属于土耳其航空、阿斯塔纳航空和迪拜航空公司的国际航班飞抵努尔苏丹。

    三架航班上共计有828名乘客和36名机组成员，其中122名乘客因无法提供72小时内有效的PCR阴性检测报告，被根据国家卫生医师签署的最新检疫命令安排至指定酒店进行为期48小时的隔离并将接受PCR检测。

    机场消息称，一旦检测报告显示正常，这些旅客将离开隔离设施回家。但如果检测结果显示为阳性，则将会被送往新冠专科医院接受治疗。

    7日晚间至8日早晨，共有来自迪拜、安塔利亚、伊斯坦布尔、莫斯科、法兰克福和叶卡捷琳堡的7架国际航班飞抵努尔苏丹国际机场。

    根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。

    对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒或患有COVID-19。

    该新要求将涵盖所有与哈萨克斯坦恢复了航空客运航线的国家，不区分国家类别分类。同时适用于通过铁路、海运、河运和公路交通运输方式，入境哈萨克斯坦的所有乘客。

    根据此前报道，10月7日抵达努尔苏丹的入境旅客中，有123名乘客因未携带新冠肺炎PCR检测阴性证明被送往指定隔离中心接受检测，2名来自土耳其和白俄罗斯的外籍乘客被拒绝入境。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 交通运输 交通
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