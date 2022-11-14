哈国本季小麦出口潜力为1040万吨

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 -- 农业网消息，KazGrain全国出口企业协会主席泽诺拉·阿卜杜马纳波夫在11月11日举行的亚洲粮食和油籽会议上表示，哈萨克斯坦本季小麦出口潜力为1040万吨，而上一季为790万吨。

泽诺拉·阿卜杜马纳波夫表示，最初预计哈萨克斯坦今年将收获1730万吨粮食，但官方数据为2210万吨，其中包括1640万吨小麦。2021年粮食产量1480万吨，其中小麦1180万吨。这是过去10年中前所未有的产量。哈萨克斯坦上次有这样的产量是在2011-2012年。在1640万吨中，100万吨将作为结转小麦留下，其中500吨用于本国消费。哈萨克斯坦可以出口剩余的1040万吨。

泽诺拉·阿卜杜马纳波夫认为，实际上，本季哈萨克斯坦可出口850万吨小麦，其中包括575万吨软质小麦、25万吨硬粒小麦和250万吨面粉。乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗将仍然是最大的哈萨克斯坦小麦进口国。同时，预计本季小麦进口总量将达到50万吨。

数据显示，去年哈萨克斯坦出口了790万吨小麦，其中包括不同渠道进口的俄罗斯小麦。

至于大麦，本季出口量可能达到80万吨，结转余额23万吨。今年的大麦产量为323万吨，而去年为234万吨。上个季节，大麦出口量为48万吨。

哈萨克斯坦传统上是粮食出口前十名的国家之一。