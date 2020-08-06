中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:12, 06 八月份 2020 | GMT +6

    全哈昨日单日新增1060例新冠确诊病例

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/8月6日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达9.59万多人。

    据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1060 确诊的COVID-19病例。

    其中513为无症状冠状病毒携带者。

    各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：

    努尔苏丹市 - 210 / 93
    阿拉木图市 - 180 / 107
    奇姆肯特市 - 19 / 13
    阿克莫拉州 - 38 / 19
    阿克托别州 - 11 / 1
    阿拉木图州 - 64 / 35
    阿特劳州 - 46 / 40
    东哈州 - 97 / 39
    江布尔州 - 40 / 26
    西哈州 - 53 / 24
    卡拉干达州 - 87 / 18
    库斯塔奈州 - 45 / 18
    克孜勒奥尔达州 - 14 / 4
    曼格斯套州 - 35 / 32
    巴甫洛达尔州 - 42 / 13
    北哈州 - 49 / 8
    突厥斯坦州 - 30 / 23

    截至8月6日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 95942

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!