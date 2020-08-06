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全哈昨日单日新增1060例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/8月6日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达9.59万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1060例 确诊的COVID-19病例。
其中513例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 210 / 93
阿拉木图市 - 180 / 107
奇姆肯特市 - 19 / 13
阿克莫拉州 - 38 / 19
阿克托别州 - 11 / 1
阿拉木图州 - 64 / 35
阿特劳州 - 46 / 40
东哈州 - 97 / 39
江布尔州 - 40 / 26
西哈州 - 53 / 24
卡拉干达州 - 87 / 18
库斯塔奈州 - 45 / 18
克孜勒奥尔达州 - 14 / 4
曼格斯套州 - 35 / 32
巴甫洛达尔州 - 42 / 13
北哈州 - 49 / 8
突厥斯坦州 - 30 / 23
截至8月6日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 95942人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】