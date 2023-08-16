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    19:59, 16 八月份 2023 | GMT +6

    美国夏威夷野火遇难者升至106人

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    Фото: pexels
    哈通社/阿斯塔纳/8月16日 —— 据中新社消息，截至当地时间15日晚，美国夏威夷州毛伊岛野火遇难者升至106人，官方首次公布遇难者身份。

    夏威夷州毛伊郡15日夜间发布的最新灾情通报显示，截至当天20时30分，已发现106具遇难者遗体。毛伊郡政府和毛伊警察局证实，其中两名已确认身份并通知亲属的遇难者分别是74岁的拉海纳镇居民罗伯特·迪克曼(Robert Dyckman)、79岁的拉海纳镇居民巴迪·扬托克(Buddy Jantoc)。另有3名遇难者身份也已确认，由于尚未通知到其亲属，目前不能公布。

    通报称，火情最严重的«拉海纳»野火85%得到控制，过火面积约2170英亩，“没有活跃的威胁”。“毛伊内陆”野火75%得到控制，过火面积约678英亩。“普莱胡”野火100%得到控制，“没有活跃的威胁”。除上述三处8日燃起的野火，11日燃起的规模较小的野火已被扑灭。目前搜寻工作覆盖约32%火灾波及区域。

    夏威夷州州长乔希·格林15日宣布，通往拉海纳镇等灾区的道路当天18时向西毛伊岛居民、急救人员及在西毛伊岛工作的人员开放；16日6时至22时向所有车辆开放。

    夏威夷群岛第二大岛毛伊岛8日爆发野火，在干热天气和强风影响下，火势以“惊人速度”迅速蔓延。美国总统拜登日前宣布夏威夷州出现“重大灾难”。据美国媒体报道，毛伊岛野火超过2018年造成至少85人死亡的加利福尼亚州坎普大火，成为美国百年来致死人数最多的野火灾害。

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