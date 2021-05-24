预计今年哈国出口额将增长108亿美元

哈通社/努尔苏丹/5月24日 -- 世界银行和国际货币基金组织分别预测今年世界经济的增长率为4.3%和6.0%。基于上述情况，对哈萨克斯坦经济增长的预测从2.8%调整为3.1%。预计哈萨克斯坦经济增长将进入复苏阶段。

哈萨克斯坦国家经济部消息称，今年哈萨克斯坦的名义GDP预测为77.8万亿坚戈。制造业的预测指标从4.1%提升到5.2%，原因是在外部需求复苏的背景下，冶金行业产量增长更加活跃。

在建设方面，由于计划交付住房1700万平方米，预测该行业增长将从2.5%提高到5%。

在信息和通信领域，由于IT服务需求的增长，预测增长从3.8%提高到6.5%。

根据哈央行的预测，哈萨克斯坦出口额将增加108亿美元，达到522亿美元（此前批准的计划为414亿美元）。

进口额将达371亿美元（363亿美元）。

通货膨胀率将一直保持在此前批准的4-6%的区间内。

值得一提的是，哈萨克斯坦的宏观指标预测的调整考虑了国家经济增长的最新数据、石油市场的趋势，以及对世界经济增长的预期。GDP增长率从1月份的负4.5%提高到今年4月份的正0.7%。在制定宏观指标时，年平均油价定为每桶50美元（比此前批准的价格高出15美元）。

【编译：木合塔尔·木拉提】