朝鲜判处美籍韩国人金东哲10年劳教

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哈通社阿斯塔纳4月29日电 据BBC消息，朝鲜最高法院以阴谋颠覆国家罪和间谍罪判处被扣留美籍韩国人金东哲10年劳动教养刑。



新华社发自平壤的简短报道说，去年10月因间谍指控被捕的金东哲被判10年劳动教养。

韩联社也在社交网站"推特"报道金东哲已被判10年劳教。

今年3月25日，金东哲在平壤承认其为韩国从事间谍活动，窃取朝鲜军事机密，并与韩国策划颠覆平壤政权。

在这起案件发生前夕，美国和国际社会加强了对朝鲜的经济制裁。

金东哲此前对朝鲜当局表示，他的"反朝间谍罪行"是在美国和韩国政府的操纵下进行，并表示"深深歉意"。





现年62岁的金东哲出生于韩国首尔，19岁移居美国。

根据金东哲供述，2015年10月他在尝试与韩国传递有关朝鲜机密信息的USB（小型移动硬盘）时被逮捕。据称，该硬盘内还含有被朝鲜媒体称为损毁朝鲜形象的图片。

金东哲还说，他曾在多名韩国情报工作人员指使下，在朝鲜境内自行和要求他人搜集包括朝鲜军舰资料在内的军事资料、核资料以及朝鲜政治、经济、民生动态等其他资料，并提供给韩国情报机构。