哈萨克斯坦统一养老储蓄基金储蓄额接近10万亿坚戈

哈通社/努尔-苏丹/7月27日 -- 哈萨克斯坦统一养老储蓄基金（БЖЗҚ）储蓄额已达9.99万亿坚戈。

据哈萨克斯坦统一养老储蓄基金消息，根据2019年上半年的统计，截至2019年7月1日，该基金储蓄额为9.99万亿坚戈，较2019年1月1日增长7%（增加6150亿坚戈）。

数据显示，目前统一养老储蓄基金个人养老账户开户数总数达1030万个。

基金官方报告指出，2019年上半年，共开设新账户155821个。

«首次在统一养老储蓄基金中开户的客户中22%为20岁以下公民，36.2%为21-30岁，18.3%为31-40岁，13.6%为41-50岁，9.9%为51岁以上人士。»报告称。

报告期内，基金向公众支付养老金1076亿坚戈。其中410亿坚戈支付给国内已退休人员，210亿坚戈支付给前往国外定居的已退休人员，300亿坚戈支付给相关保险机构。该基金投资净收入为2575亿坚戈。

根据养老保险相关法律规定，统一养老金储蓄基金将以股份公司的形式向全社会提供养老基金、养老金资产核算和投资方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】