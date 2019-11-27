哈萨克斯坦和鞑靼斯坦计划将双边贸易额提高至10亿美元

哈通社/努尔苏丹/11月27日—主题为“总统体系：哈萨克斯坦模式”的国际议会间研讨会27日在首都努尔苏丹市召开。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）代表，来自阿塞拜疆、保加利亚、土耳其、鞑靼斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塞尔维亚和法国的议会代表出席了此次会议。

会议期间发表讲话的鞑靼斯坦国务委员会（议会）主席法里德·穆哈梅特申表示，哈萨克斯坦和鞑靼斯坦正在计划将双边贸易额提高至10亿美元。

穆哈梅特申说：“哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和鞑靼斯坦首任总统沙伊米耶夫的之间的友谊关系是双边信任的基础。我们在相互合作，共同努力之下将双边贸易额提高到了7亿美元。昨日与哈萨克斯坦政府总理和议会代表会晤期间，我们就双边贸易额提高至10亿美元问题进行了深入探讨。未来2至3年内完全有可能实现这一目标。”

据其介绍，当前两国在炼油、“卡玛斯”（ KAMAZ ）卡车等领域正在积极开展合作项目。

“有很多新的发展方向。我们为了跟哈萨克斯坦加强合作关系就炼油、药品和其他领域进行了深入探讨。我们需要尽快完成通往欧洲的丝绸之路工作。哈方顺利完了自己的任务，希望新丝绸之路能带动我们国家的经济发展。”穆哈梅特申说道。

【编译：阿依波塔】