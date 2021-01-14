哈通社/努尔苏丹/1月14日--国家气象总局在国内10州发布天气预警。

15日，曼格斯套州的部分地区和阿克套市将迎来大雾、路面结冰和强风天气。东南方向风速将达15-20米/秒。

15日，北哈州的部分地区将出现大雾和强风天气，东南方向风速将达15-20米/秒。

15日，克孜勒奥尔达州的部分地区和克孜勒奥尔达市将出现大雾和强风天气，东南方向风速将达15-20 米/秒。

15、16日，卡拉干达州的部分地区和将迎来大雾和强风天气，东南方向风速将达15-23米/秒。

15日，西哈州的部分地区和乌拉尔市将迎来大雾、路面结冰和强风天气，东南方向风速将达15-20米/ 秒。

15日，突厥斯坦州的部分地区将出现大雾和强风天气，风速将达15-23米/秒。

15日，阿克托别州的部分地区将迎来强风天气，东南方向风速将达15-25米/秒。

15~17日，江布尔州的部分地区和塔拉兹市将迎来大雾、路面结冰和强风天气，东南方向风速将达15-28米/秒。

15日，阿特劳州的部分地区和阿特劳市将迎来大雾、路面结冰和强风天气。东南方向风速将达15-20米/秒。

15日，库斯塔奈州的部分地区将出现强风和大雾天气，东南方向风速将达15-20米/秒。

【编译：阿依波塔】