中国网民数量接近10亿 占全球五分之一

哈通社/北京/2月5日 -- 据中新网消息，中国互联网络信息中心3日发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国网民规模达9.89亿，手机网民规模9.86亿。报告称，«近十亿网民构成了全球最大的数字社会»。

到2020年12月，中国的网民总体规模已占全球网民的五分之一左右。«十三五»期间，中国网民规模从6.88亿增长至9.89亿，五年增长了43.7%。

报告显示，中国网民的人均每周上网时长为26.2个小时，较2020年3月减少4.6个小时。

经统计，截至2020年12月，中国农村网民规模为3.09亿，占网民整体的31.3%。农村地区互联网普及率为55.9%，较2020年3月提升9.7个百分点。

未成年人、«银发»老人群体陆续«触网»。网民增长的主体由青年群体向未成年和老年群体转化的趋势日趋明显。网龄在一年以下的网民中，20岁以下网民占比较该群体在网民总体中的占比高17.1个百分点；60岁以上网民占比较该群体在网民总体中的占比高11.0个百分点。

在学历方面，截至2020年12月，初中、高中/中专/技校学历的网民群体占比分别为40.3%、20.6%；小学及以下网民群体占比由2020年3月的17.2%提升至19.3%。

在职业方面，截至2020年12月，在网民群体中，学生最多，占比为21.0%；其次是个体户/自由职业者，占比为16.9%；农林牧渔劳动人员占比为8.0%。



