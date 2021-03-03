哈通社/努尔苏丹/3月3日--据国家气象总局消息，国内10州发布天气预警。

4日，曼格斯套州的部分地区将出现大雾和路面结冰天气，西北方向风速将达15-20米/秒。

4日，北哈州的部分地区和彼得罗巴甫尔市将出现降雨降雪、大雾和低吹风天气，西南方向风速将达15-20米/秒。

4日，阿克莫拉州的部分地区和阔克舍套市将迎来大雾和低吹风天气，西南方向风速将达15-20米/秒。

4日，东哈州的部分地区将出现低吹风和路面结冰天气，西南方向风速将达15-20米/秒。

4日，突厥斯坦州的部分地区将出现降雨降雪、大雾、路面结冰和低吹风天气，西北方向风速将达15-20米/秒。

4日，西哈州的部分地区和乌拉尔市将迎来大雾、路面结冰和吹风天气，西南方向风速将达15-20米/秒。

4日，克孜勒奥尔达州的部分地区将出现路面结冰和大雾及强风天气，西南方向风速将达15-20米/秒。

4日，江布尔州的部分地区和塔拉兹市将迎来降雨降雪、大雾、路面结冰和低吹风天气，东北方向风速将达15-20米/秒。

4日，阿特劳州的部分地区将出迎来大雾和路面结冰天气，西北方向风速将达15-20米/秒。

4日，库斯塔奈州的部分地区和库斯塔奈市将迎来低吹风、大雾和路面结冰天气，西南方向风速将达15-20米/秒。

【编译：阿依波塔】