哈萨克斯坦和塔吉克斯坦计划将相互贸易额提高至10亿美元

哈通社/杜尚别/5月20日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙结束正式会谈之后召开了联合新闻发布会。

托卡耶夫总统讲话中就塔吉克斯坦总统拉赫蒙的邀请和热情接待表示勒感谢。他强调，塔吉克斯坦不仅是哈萨克斯坦的重要合作伙伴，也是友好兄弟国家。

“两国人民之间有着牢固的传统友谊，以及共同历史与精神文化价值观。”哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统指出，今天的会谈再次展现了哈塔两国之间的高水平合作关系。他还强调，双方在会谈中达成的实际协议将造福两国人民。

哈萨克斯坦总统认为，在两国独立30周年之际举行的双边会谈具有深厚的象征意义。

“哈萨克斯坦是塔吉克斯坦的主要贸易伙伴之一。尽管受新冠疫情影响，2020年两国之间的双边贸易量达到了8亿美元。”总统说。

托卡耶夫表示，会谈注重关注了工业和创新领域的合作发展问题。他还表示，哈萨克斯坦企业愿意在塔吉克斯坦建立汽车制造和变压器制造联合企业。此外，哈萨克斯坦企业希望向塔吉克斯坦增加铁路设备、机车、车厢、直升机和其他工业产品的出口。

总统指出，两国政府目前正在就上述领域开展了会谈，双方已签署旨在落实联合大型项目的一系列文件。

托卡耶夫总统还强调，加强农业领域的合作关系将为双边贸易额的增加带来新的动力。

“哈萨克斯坦希望以互惠互利的条件增加小麦、面粉、肉类和奶制品的出口。与此同时，塔吉克斯坦具有向哈萨克斯坦出口水果和蔬菜的巨大潜力。。为支持农商和减少农业领域的障碍，我们对塔方提出的建立联合零售管理中心倡议提供了支持。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，要有效利用两国之间的过境运输潜力。据他介绍，为进一步提高货物运输量，已向两国政府下达了简化运输政策和改善运输条件的工作任务。

托卡耶夫总统强调，有效落实双边达成的共识，将实现双边贸易额提升至10亿美元的目标。

总统表示，双方在会谈中就利用水资源和能源，以及提供人道主义援助和文化合作问题进行了深入讨论。

“哈萨克斯坦将继续增加对塔吉克斯坦大学生提供的公费奖学金名额。这将进一步促进两国青年的友谊，并为两国传统友谊的延续带来积极影响。”他说。

托卡耶夫总统向塔方就国际议程进行的实质性磋商表示了感谢。

“哈萨克斯坦支持兄弟国家为保持区域和平与睦邻，并加强相互信任做出的共同努力。中亚地区是富有过境运输和人力资本，以及机遇和资源的区域。”哈萨克斯坦总统说。

最后，托卡耶夫总统邀请塔吉克斯坦总统在合适的时间对哈萨克斯坦进行国事访问。他强调，哈方支持塔吉克斯坦提议2025年为国际冰川保护年倡议。

【编译：小穆】