世界卫生大会：联合国呼吁到今年九月为全球至少10%的人口接种新冠疫苗

哈通社/日内瓦/5月24日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞在今天开幕的第74届“世界卫生大会”上呼吁全球启动“九月冲刺”和“十二月行动”，让全球的新冠疫苗接种率在今年九月至少达到10%、到今年年底至少达到30%。联合国秘书长古特雷斯则再次呼吁“以战时经济的原则性和紧迫性，扩大抗疫‘武器’的生产规模”。

谭德塞表示，新冠疫情这一“我们这个时代的健康危机”已经持续了17个月，而“世界仍然处于危险之中。2021年至今，全球的病例和死亡数量已经超过了2020年全年的总数。按照目前的趋势，今年的新冠死亡人数在未来三周内就将超过去年的总和。”

谭德塞表示，“除非全球每一个国家都能成功控制病毒，否则疫情的传播将不会停止”，然而，疫苗危机背后“不可原谅的不平等”正在让疫情长期持续，他敦促各成员国支持“九月冲刺”——在九月底之前至少让全球10%的人口接种新冠疫苗，以及“十二月行动”——在今年年底前最少让全球30%的人口接种新冠疫苗。

谭德塞表示，国际货币基金组织此前已经提出了让全球新冠免疫率在今年年底达到40%、到明年年中达到60%的目标。

谭德塞表示，由世卫组织等机构共同领导的“新冠疫苗获取机制”所获得的疫苗剂量“仍然严重不足”。迄今为止，该机制已经向124个国家和经济体运送了7000万剂新冠疫苗，但这还不足以覆盖上述国家和经济体人口总数的0.5%。

谭德塞表示，一小部分生产和采购了全球绝大多数疫苗的国家，掌握着世界其他地区的命运。现在正在为低风险群体接种疫苗的国家，正在让其他国家的医务工作者和高风险群体为此付出代价。

谭德塞表示，目前所发现的变异新冠病毒中，还没有任何一种能够显著削弱疫苗、检测和治疗手段的有效性，“但我们无法保证这样的情况在未来不会出现”。因此，必须立即采取以下三大措施：为“获取新冠病毒应对工具加速计划”提供充足的资金、分享疫苗，并扩大疫苗生产规模。

谭德塞表示，每一个国家都能够采取更多措施抗击疫情，包括增加监测、检测、病毒基因测序、信息共享，加大社区和公民参与、支持企业和工作场所，以及落实国家免疫战略等。

谭德塞表示，今年三月提出的“大流行病预防和准备框架公约”能够为国际团结，以及数据、信息和资源共享提供支持，“获取新冠病毒应对工具加速计划”、“普遍健康和应对工作试点审议项目”，以及即将在德国柏林建设的传染病早期预警中心、在瑞士成立的病原体储存、分析和共享生物中心，还有世卫组织学院，都能够帮助弥补全球现有医疗体系中的关键不足。

谭德塞表示，世卫组织2020-2021年中期结果报告显示，虽然基本医疗服务的覆盖率持续上升，但全球仍有至少半数的人口无法获得必须的医疗服务。他强调，“建设一个更加安全的世界不能从上至下，而是必须自下而上。准备、预防、发现和快速应对疫情的起点不是世界权力的走廊，而是那些贫困和拥挤的街道，和那些无法获得充足食物、医疗服务、清洁用水和供电的群体。”

联合国秘书长古特雷斯：新冠疫情必须成为改变的转折点

联合国秘书长古特雷斯在给大会的视频致辞中表示，新冠疫情带来了“海啸一般的苦难”，“超过340万人失去了生命，近5亿个工作岗位一去不返，世界蒙受了数万亿的经济损失”，而这一切“还远远没有结束”。

古特雷斯向包括世卫组织工作人员在内的所有医务人员致以崇高的敬意，他强调，必须在以下三大领域采取协调一致的全球行动，以帮助世界迈向复苏。

古特雷斯表示，“首先，各国必须坚定不移，齐心协力阻止病毒的蔓延。各国领导人必须立即挺身而出，拿出让全球公平获取新冠疫苗、检测和治疗手段的方案。为‘获取新冠疫情应对工具加速计划’和‘新冠疫苗获取机制’提供资金，举全球之力向最贫困的国家运送挽救生命的工具是第一步。但这还不够。”

古特雷斯强调，“我们正在与病毒作战。需要用战时经济的原则性和紧迫性，来扩大抗疫‘武器’的生产。”他表示，他已在上周五呼吁20国集团建立包含制药企业、国际金融机构和其他关键合作伙伴的工作小组，以便“采取一切可能的手段，从自愿许可、技术转让、专利共享到知识产权领域的灵活处理，至少将全球的疫苗生产能力扩大一倍”，并实现全球公平分配。

古特雷斯表示，这一工作小组应“在掌握全球大部分供应和生产能力的主要国家的最高级别召集”，他“随时准备动员整个联合国系统支持这一努力”。

第二，古特雷斯表示，“我们必须加强初级医疗保健体系和全民健康覆盖”，新冠疫情反映出的是“不平等、资金短缺、自满懈怠和疏漏忽视”等现有医疗体系中的根本性问题，必须将疫情后的复苏与建设更加公平和强大的医疗系统相结合。

第三，古特雷斯表示，“我们必须为下一次全球卫生突发事件做好准备”。他表示，“我完全支持‘大流行防范和应对独立小组’在最近的报告中所作出的大胆建议。国际社会需要最高层面的政治承诺，通过全球协调、全政府和全社会的方式，实现对现有体系的转变。世界卫生组织必须成为全球大流行应对工作的核心，它需要可持续和可预测的资源，且必须获得足够的授权，来完成所交给的任务。”

古特雷斯表示，“我们需要建立适应未来需求的国际合作和团结框架，为可持续和可预测的融资提供新的解决方案，并加强各国预防、发现和应对疫情的能力。”

古特雷斯表示，“新冠疫情必须成为一个转折点”，他呼吁各国借助第74届世界卫生大会召开的契机，设立更加高远的目标，采取“结束疫情所需的大胆决策，为未来建立一个更加安全且健康的社区和社会。”