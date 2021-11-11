前三季度哈国大米产量同比增长10%

哈通社/努尔苏丹/11月11日 -- 据哈萨克斯坦国家统计局数据，2021年1-9月，哈萨克斯坦大米产量16.49万吨，同比增长10%。克孜勒奥尔达州作为传统大米主产区产量遥遥领先，达到15.05万吨，同比增长5%。突厥斯坦州（7500吨）和阿拉木图州（6900吨）分列二、三位。2020年，哈大米总产量20.08万吨，同比增长16.1%。

2021年1-8月，哈大米自给率达到97.8%，高于2020年同期的96.2%。由于国产大米产量增长，大米进口规模降至3400吨，降幅达36.5%；大米出口6.91万吨，增长7.6%，占哈国内市场总量（含产量及进口量）的45.5%；实现出口额2020万美元，同比增长12.3%。主要出口市场为独联体国家，累计出口6.83万吨，同比增长7.2%。其中，对乌兹别克斯坦出口2.53万吨；塔吉克斯坦1.72万吨；俄罗斯1.47万吨。对非独联体国家出口大米1700吨，同比下降2.2%。主要出口市场包括蒙古（1200吨）和伊拉克（419吨）。

统计期内，哈国内市场大米销量8.27万吨，同比增长7%。2021年10月，哈大米平均售价为367坚戈/公斤，同比下降2.2%。全哈各大城市中，大米平均售价最贵的地区为努尔苏丹市（465坚戈/公斤），最便宜的为彼得罗巴甫洛夫斯克市（290坚戈/公斤）。