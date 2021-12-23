欧盟已累计发放10亿份新冠数字疫苗护照

哈通社/布鲁塞尔/12月23日 – 据欧盟委员会主席是乌尔苏拉·冯德莱恩透露，迄今为止欧盟27国累计已经发放了10亿份针对COVID-19的绿色数字证书，或称数字疫苗护照。

绿色数字证书旨在证明持有人已经接种了新冠疫苗、已经康复出院，或者PCR检测为阴性。

据了解，这种数字护照系统于2021年7月1日起开始启用，以推动在欧盟境内恢复人口流动和经济复苏。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这一措施将保护民众健康置于首位，它象征着欧洲的开放和安全。

«欧盟数字证书是覆盖60个国家和地区的世界标准，使人们可以安全地进出欧盟。» 冯德莱恩在推特上写道。

本周二，欧盟委员会批准了一项新的规范，明确数字证书的有效期为270天（9个月），所有成员国将保证证书持有人在欧盟境内的自由通行。

欧盟居民在接种经过认证的新冠疫苗后，即可获得该数字证书。依据欧洲疾病控制和预防中心的建议，接种疫苗者在完成新冠疫苗接种后的六个月后，接种加强针，这将再增加3个月的保护期。证书的有效期也是据此而来。

新命令将于2022年2月1日生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】