托卡耶夫总统接受10国大使递交国书

哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 托卡耶夫总统接见多国新任驻哈大使

据总统府新闻局消息，10国新任驻哈萨克斯坦特命全权大使向哈国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫递交国书仪式4月19日在总统府举行。

向总统正式递交国书的10位新任驻哈大使分别是：古巴大使奥斯卡·桑塔纳·莱昂、孟加拉国大使卡姆鲁·阿赫桑、多米尼加共和国大使弗兰克·汉斯·丹能伯格·卡斯特拉诺斯、阿根廷大使爱德华多·安东尼奥·祖安、秘鲁大使胡安·埃纳罗·德尔·坎波·罗德里格斯、尼日利亚大使雅库布·桑图拉基·苏莱曼、老挝大使维拉万·亚波赫、乍得大使亚当·贝希尔·马哈茂德、卢旺达大使菲德利斯·恩坦帕卡·米龙科、贝宁大使阿坎比·安德烈·奥坤罗拉-比奥。

托卡耶夫总统祝贺10位大使正式开始其在哈萨克斯坦的外交工作，并强调总统办公厅和哈国政府方面将为大使们的工作提供全面的支持和帮助，为双边关系的发展提供便利。

总统在仪式上发表讲话时表示，当前全球正面临着过去30年所未有的最复杂的地缘政治局势。他指出，新冠全球大流行对各国都是一次严峻的考验，与此同时国际关系的复杂化也对全球发展带来了不良的影响。

托卡耶夫表示，他相信争端最终会根据联合国的决议尽快和公正的得到解决。

托卡耶夫总统指出，多民族多宗教的哈萨克斯坦正在迈入发展的新阶段。

«我们已经宣布进入了民主改革的新时代，正在开展前所未有的国家权力去集中化，着手加强建立和谐和平等的体系。»总统说。

总统强调称，哈萨克斯坦高度重视加强外国投资者和贸易伙伴对哈国经济的信心。

«我们的政府将继续致力于保持国民经济的透明度、保护已签订协议的不可侵犯性，并持之以恒的打击贪腐。这些改革证明了我们正处在历史转折点中。我们不会选择停滞不前，而是迈步跨入发展的高速路。»托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，为了建立一个真正具有竞争力的民主社会国家，哈萨克斯坦愿意与全球所有国家保持友好关系。

在国书递交仪式最后，托卡耶夫总统向所有在场的大使们预祝工作顺利，并请他们向各自国家的领导人转达总统的问候。

总统还向大使们致以斋月、复活节和老挝新年的祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】