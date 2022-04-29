哈吉政府间理事会第10次会议在比什凯克举行

哈通社/比什凯克/4月29日 —— 哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦政府间理事会第10次会议29日在比什凯克举行，由哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和吉尔吉斯斯坦内阁第一副主席阿热兹别克·科若舍夫共同主持。

据总理官网消息，小范围和大范围会谈中，双方就经贸、水资源和能源、交通运输、工业和投资领域双边合作问题进行了讨论。

斯马伊洛夫感谢吉方的热情接待。他强调，吉尔吉斯斯坦不仅是哈萨克斯坦重要的经贸合作伙伴，也是有着传统友谊合作关系的兄弟国家。

哈萨克斯坦总理表示，两国之间的双边贸易额不断增长，当前已达到了10亿美元。

-当然，我们不能在此停下脚步，两国之间的经贸合作还存在巨大潜力。我们接下来的任务就是将双边贸易额提升至20亿美元。-他说。

斯马伊洛夫表示，为达成目标，应进一步扩大商品清单和打击影子经济，并推动工业经贸综合体建设工作。 吉尔吉斯斯坦政府领导人表示，相信基于两国人民共同的历史和文化，以及相互信任和传统友谊合作关系将继续造福两人民。

根据会议结果，双方签署了一系列重要文件。

【编译：小穆】