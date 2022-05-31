朝鲜新增病例低于10万 医生提醒服药副作用

哈通社/首尔/5月31日 —— 据韩联社报道，朝鲜31日通报的数据，单日新增疑似感染新冠病毒的发热病例降至10万例以下。朝鲜医疗专家提醒居民多注意服药副作用。

朝中社31日援引国家紧急防疫司令部通报的数据报道称，29日18时至30日18时，全境报告新增发热病例9.602万多例，无新增死亡病例。这是朝鲜单日新增发热病例时隔一天再次回落至10万例以下。朝鲜本月12日公开有关疑似感染新冠病例的统计以来，新增发热病例一度升至30万例以上，27日和28日降至10万例以下，29日反弹至10万例以上，当天再次降至10万例以下。

上月底至前一日，朝鲜累计发热病例364.562万多例，其中346.261万例痊愈，18.294万多例正在接受治疗，累计死亡70多例。值得关注的是，朝鲜27日和28日的报告中未提及“新增死亡病例”，29日新增1例，当天新增死亡病例为零。

有不少意见指出，与朝方通报的发热病例数相比，死亡病例占比过低。韩国情报部门也认为，朝鲜公布的统计结果很大程度上是为了对内稳定民心，因此难以完全相信。

朝鲜医疗专家提醒居民，部分发热患者服药后出现副作用，要多加注意。平壤市第三人民医院的一名医生当天做客朝鲜央视的一档节目称，最近部分发热患者出现后遗症，比如服用退烧药后手脚像汗疹一样隆起粟粒大小的小疙瘩，滥用抗生素导致身体多处部位脱落白色皮屑。

朝媒还积极宣传防疫政策措施正在扎实落地。朝中社当天报道称，内阁、国家计划委员会、保健省等有关单位筹划充分供应检测新变异毒株所需的设备和试剂，优化防护服、消毒剂、口罩等防疫物资的生产流程。报道还称，由官员和专家组成的学术研究组成立，正在分析新冠疫情初期应对不力的原因和治疗流程。