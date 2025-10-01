10月1日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 548.91（-0.16坚戈），外汇交易总额为1.8396亿美元（-1089.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:547.00坚戈，最高报价为1:549.50 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：646.16（+1.86坚戈），外汇交易总额为60万欧元（+26万欧元）。交易过程中，最低报价为1:642.45坚戈，最高报价为1: 646.87坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7546（+0.0873坚戈），外汇交易总额44.1630亿卢布（+12.0490亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6432坚戈，最高报价为1: 6.7917坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。