12:57, 06 10月 2025 | GMT +5
10月20日起哈萨克斯坦将进一步限制个人车辆进口
（哈萨克国际通讯社讯）根据欧亚经济委员会（EEC）今年夏天的最新规定，自2025年10月20日起，哈萨克斯坦将进一步收紧个人进口车辆的政策。此规定基于欧亚经济委员会理事会2025年5月23日第45号决议，并对《海关联盟轮式车辆安全技术法规》进行了修订，明确“个人用途车辆”不得用于商业活动。
根据哈萨克斯坦工业和建设部消息，从10月20日起，个人仅可进口以下类别的车辆用于自身需求：
- 乘用车（医疗专用车辆除外），根据EAEU商品名录（HS）编码8703分类；
- 越野四轮摩托车、雪地车、沼泽车及其他非公共道路用机动车辆（赛车除外），归类于HS编码8703；
- 摩托车、轻便摩托车及踏板摩托，归类于HS编码8711；
- 载客量不超过12人（含司机）的客车，归类于HS编码8702；以及总重不超过5吨的货车，归类于HS编码8704 21、8704 31、8704 41和8704 51（专门运输高放射性物质的车辆除外）。
未列入欧亚经济委员会2017年6月30日第74号决议清单的车辆，将无法获得车辆结构安全证书（СБКТС）。这意味着个人将无法完成海关清关、取得电子车辆护照（ЭПТС）、缴纳回收费或进行国家注册。换言之，超出清单范围的车辆将完全禁止个人进口，而客车和货车的进口权将仅限于企业。
值得注意的是，自2024年12月1日起，哈萨克斯坦已允许个人每年进口一辆新车或二手车，需按个人用途办理СБКТС和海关手续，且不得用于商业目的。
新规旨在统一欧亚经济联盟内部的技术标准，规范车辆进口市场，确保交通安全。相关部门提醒公众提前了解政策细节，以免影响车辆进口计划。
【编译：木合塔尔·木拉提】