10月20日起哈萨克斯坦将进一步限制个人车辆进口

根据哈萨克斯坦工业和建设部消息，从10月20日起，个人仅可进口以下类别的车辆用于自身需求：

- 乘用车（医疗专用车辆除外），根据EAEU商品名录（HS）编码8703分类；

- 越野四轮摩托车、雪地车、沼泽车及其他非公共道路用机动车辆（赛车除外），归类于HS编码8703；

- 摩托车、轻便摩托车及踏板摩托，归类于HS编码8711；

- 载客量不超过12人（含司机）的客车，归类于HS编码8702；以及总重不超过5吨的货车，归类于HS编码8704 21、8704 31、8704 41和8704 51（专门运输高放射性物质的车辆除外）。

未列入欧亚经济委员会2017年6月30日第74号决议清单的车辆，将无法获得车辆结构安全证书（СБКТС）。这意味着个人将无法完成海关清关、取得电子车辆护照（ЭПТС）、缴纳回收费或进行国家注册。换言之，超出清单范围的车辆将完全禁止个人进口，而客车和货车的进口权将仅限于企业。

值得注意的是，自2024年12月1日起，哈萨克斯坦已允许个人每年进口一辆新车或二手车，需按个人用途办理СБКТС和海关手续，且不得用于商业目的。

新规旨在统一欧亚经济联盟内部的技术标准，规范车辆进口市场，确保交通安全。相关部门提醒公众提前了解政策细节，以免影响车辆进口计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】