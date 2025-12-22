哈通社10月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月22日，星期一

世界各国/地区节日：

世界传统医药日 在1991年10月，世界卫生组织和中国国家中医药管理局联合举办的国际传统医药大会在北京召开。会议一致通过了以«人类健康需要传统医药»为主题的北京宣言，并建议每年的10月22日为世界传统医药日。

国际口吃日 10月22日是“国际口吃日”。与世界艾滋病日、国际禁毒日这类知名的“健康日”相比，知道“国际口吃日”的人并不多，但近年来随着人们生活节奏的加快，成年人突发口吃的病例数量在逐年增高。据相关调查显示，成人口吃率约为1%，即全世界约有8000万成人口吃者，如果加上儿童口吃患者，世界口吃人口则不下1亿5千万。

在哈萨克斯坦历史上

1915年 塞梅市火车站正式开放。在这一天，始发自新西伯利亚市的第一班火车驶入新车站。

1920年 哈萨克斯坦通过电气化计划，开启了电力工业史。

1966年 麦迪奥水坝开工，这座大坝至今保护着山谷下游的城区免受山洪和泥石流的危害。

1974年 世界级规模的埃基巴斯图兹第一国营发电厂动工建设，随后成为全球最大的燃煤电厂之一。

1993年 在乌兰巴托签署了《哈萨克斯坦与蒙古国之间友好合作关系条约»。

1998年 哈萨克斯坦总统直属国家妇女家庭事务委员会成立，旨在全面保障妇女权益并提升其在国家各领域的地位。

2000年 深受儿童喜爱的少儿杂志《Aigolek》创刊，致力于传播哈萨克民间故事、传统和文化瑰宝。

2004年 《纳兹尔•托列库洛夫 - 苏维埃驻沙特阿拉伯王国全权代表》一书在利雅得出版。全书以阿拉伯文写就，收录了哈萨克外交官的日记、信件和报告。从1928年到1932年，图托列库洛夫担任苏联驻沙特阿拉伯外交代表和总领事， 1932年至1936年，他是苏联驻沙特阿拉伯王国的特命全权大使。

2009年 哈萨克斯坦总统被授予“土耳其共和国国家奖”，这是土耳其共和国总统颁给外国公民的最高国家荣誉。

2010年 哈萨克邮政成为欧洲公共邮政运营商协会（PostEurop）的成员。

2011年 卡拉干达揭幕了宏伟的“征服太空”纪念碑。

2011年 国家银行发行了具有收藏价值的“龙年”金银纪念币

2012年 哈萨克斯坦电影《2017年世博会-哈萨克斯坦大前景》在戛纳电影节“戛纳媒体电视奖”获得第二名。

2014年 阿斯塔纳市入围世界TOP21智慧城市排行榜。

2014年 阿拉木图肿瘤中心在独联体国家中率先引入先进的移动式电子加速器，用于提升癌症手术中的放疗效果。

2015年 第十届独联体国家艺术和科研论坛在阿斯塔纳国家博物馆正式开幕。

2016年 哈萨克斯坦首支南极滑雪探险队正式启程，向地球南极点发起挑战。

2017年 波兰发行2017阿斯塔纳世博会纪念邮票。

2017年 哈萨克斯坦以首个中亚安理会成员身份深度参与阿富汗问题辩论。

2017年 北马其顿哈萨克文学文化中心揭牌。

2018年 哈萨克斯坦代表团在乌兹别克斯坦撒马尔罕市举行的亚洲赛艇锦标赛中获得2枚金牌和1枚银牌。

2020年 联合国通过由哈方发起的塞梅生态恢复决议。

2020年 首家地质博物馆与日内瓦阿拜纪念像揭幕。

2021年 首都阿斯塔纳植物园内落成一座特殊雕塑，以纪念那些无私捐赠心脏的人们。

2021年 哈萨克斯坦代表团参加了在土耳其伊斯坦布尔举办的突厥理事会媒体论坛。此次论坛的主题为“深厚的历史，强大的未来”，旨在探讨深化电影产业和媒体领域的合作，共同应对虚假信息，尤其是社交媒体上的虚假信息。

2021年 根据迪玛希官方漫画打造的实体护身符开启了全球歌迷巡回接力。

2021年 哈萨克历史名将拜泰拉克巴特尔纪念陵墓在北哈州落成。

2023年 哈萨克斯坦为阿富汗地震灾区提供的一批人道救援物资运抵阿富汗巴尔赫省海拉顿。当年10月，阿富汗西北部连续发生多次6.3级强烈地震，逾千人遇难，大量房屋被毁。