10月4日，星期六

10月4日是阳历一年中的第277天 （闰年第278天） ，离全年的结束还有88天。

世界各国/地区节日：

世界空间周 联合国大会1999年12月6日第54/68号决议宣布10月4日至10日为世界空间周，以此庆祝空间科学技术对改善人类生活水平的贡献。选择这一日期是为了纪念1957年10月4日第一颗人造地球卫星Sputnik1号进入外层空间以及《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》于1967年10月10日生效。

世界动物日 世界动物日（World Animal Day）是每年的10月4日。这是为了纪念意大利传教士圣方济各，以及他所倡导的«向献爱心给人类的动物们致谢»的理念。

莱索托独立日 莱索托王国位处非洲南部，是全世界最大国中国，全境完全被南非共和国包围，接壤边境线909公里长。因地处高原，莱索托也被称为«天空王国»。莱索托王国于1966年10月4日宣布独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

195 7 年 苏联在拜科努尔航天基地发射人类历史上第一枚人造卫星-斯普特尼克1号。

1994年 哈萨克斯坦共和国与安哥拉共和国建立外交关系。

1995年 哈萨克斯坦加入1961年的欧洲国际商事仲裁公约。

2011年 阿斯塔纳独立宫举行KAZENERGY-2011欧亚论坛。

2012年 哈萨克斯坦邮政公司发行纪念著名导演玛吉特·别哈林诞辰90周年纪念邮票。

2014年 阿拉木图海拉特队战胜莫斯科迪纳摩夺得五人制世俱杯冠军。

2016年 阿斯塔纳独立宫举行第8届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛。

2016年 鞑靼斯坦共和国驻哈萨克斯坦代表处在阿斯塔纳开设。

2016年 哈萨克斯坦与欧盟合作委员会第15次会议在布鲁塞尔举行。

2017年 «Astana Media Week»媒体周在阿斯塔纳拉开帷幕。

2018年 载有国际空间站55/56考察组3名宇航员的«联盟MS-08»号飞船返回舱在哈萨克斯坦杰兹卡兹甘市附近成功着陆。

2019年 哈萨克斯坦花样滑冰名将叶丽扎贝特•图尔森巴耶娃在中国上海获得了2019年国际滑联上海超级杯短道速滑及花样滑冰大奖赛（Figure Skating ISU Shanghai Trophy 2019）花样滑冰女子单人滑项目的银牌。

2021年 首届«实现碳中和目标的区域合作和共同行动»中亚国家论坛在突厥斯坦市举行。