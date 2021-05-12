巴西已检出110种变异冠病病毒毒株

哈通社/巴西利亚/5月12日 —— 据联合早报网消息，截至当地时间5月11日，巴西权威医疗研究机构奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会的基因组数据统计显示，该国在冠病疫情期间，经病毒基因组谱系分析，已检测出110种在巴西境内传播的变异冠病病毒毒株。

当地媒体曾于今年4月初发布研究数据，称当时已在巴西境内检测出92种变异冠病病毒毒株。而在4月初至今的35天里，巴西医疗检测机构再度检出18种变异冠病病毒毒株，专家指出这表明冠病病毒在加速变异。

奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会的呼吸道病毒研究员塞拉表示：“冠状病毒的生物学特性就是随着时间的推移不断出现基因组变异，目前全球范围内已出现大量病毒变异株，我们的关注重点是那些令人担忧的变异株。”世卫组织密切关注的3种病毒变异株，分别为在巴西发现的P.1、在英国发现的B.1.1.7和在南非发现的B.1.351，均已在巴西境内被检测出。

巴西传染病学协会副主席契巴博表示，疫情中无法严格限制人员流动的情况下，病毒出现大量变异株的情况幷不奇怪。不断增加的确诊病例数和密集的人员流动，均增加了病毒复制和变异的风险。

契巴博说：“我们急需了解病毒变异株的特性，因为它们可能具有更强的传播性，有些甚至具有免疫逃逸能力。”

另外，世卫组织最新表示，已有44个国家和地区发现了在印度最早报告的变异冠病病毒“B.1.617”感染病例