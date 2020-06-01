中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:21, 01 六月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦全国累计确诊冠病病例11308例

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/6月1日 -- 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例31日全天新增450例，单日增幅4.1%。

    同日有 184 冠病患者康复出院。

    31日新增患者最多的地区是首都努尔苏丹市（101例），新增病例最少的是巴甫洛达尔州（1例）。

    31日，奇姆肯特市、西哈州和巴甫洛达尔州三地各通报一例死亡病例。

    截至6月1日0时，哈萨克斯坦全国累计确诊冠病病例11308，其中5404康复出院，41死亡。

    各地区31日新增病例数量（增幅）如下：

    努尔苏丹市 - 101 (4,8%)

    阿特劳州 - 69 (6,7%)

    卡拉干达州 - 59 (6,8%)

    西哈州 - 44 (7,1%)

    奇姆肯特市 - 32 (3,8%)

    阿拉木图市 - 31 (1,2%)

    克孜勒奥尔达州 - 31 (8,4%)

    曼格斯套州 - 17 (6,8%)

    东哈州 - 16 (13,4%)

    阿克莫拉州 - 14 (9,2%)

    突厥斯坦州 - 9 (2,4%)

    阿拉木图州 - 8 (2,3%)

    北哈州 - 5 (9,3%)

    库斯塔奈州 - 5 (2,8%)

    阿克托别州 - 5 (1,5%)

    江布尔州 - 3 (0,8%)

    巴甫洛达尔州 - 1 (0,5%)

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!