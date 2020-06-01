哈通社/努尔苏丹/6月1日 -- 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例31日全天新增450例，单日增幅4.1%。

同日有 184名 冠病患者康复出院。

31日新增患者最多的地区是首都努尔苏丹市（101例），新增病例最少的是巴甫洛达尔州（1例）。

31日，奇姆肯特市、西哈州和巴甫洛达尔州三地各通报一例死亡病例。

截至6月1日0时，哈萨克斯坦全国累计确诊冠病病例11308例，其中5404人康复出院，41例死亡。

各地区31日新增病例数量（增幅）如下：

努尔苏丹市 - 101 (4,8%)

阿特劳州 - 69 (6,7%)

卡拉干达州 - 59 (6,8%)

西哈州 - 44 (7,1%)

奇姆肯特市 - 32 (3,8%)

阿拉木图市 - 31 (1,2%)

克孜勒奥尔达州 - 31 (8,4%)

曼格斯套州 - 17 (6,8%)

东哈州 - 16 (13,4%)

阿克莫拉州 - 14 (9,2%)

突厥斯坦州 - 9 (2,4%)

阿拉木图州 - 8 (2,3%)

北哈州 - 5 (9,3%)

库斯塔奈州 - 5 (2,8%)

阿克托别州 - 5 (1,5%)

江布尔州 - 3 (0,8%)

巴甫洛达尔州 - 1 (0,5%)

【编译：木合塔尔·木拉提】