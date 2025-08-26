114个国家代表出席阿斯塔纳IFLA世界图书馆大会

这一图书馆领域最具规模的国际盛会，由哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）提交申请，并在哈萨克斯坦旅游和体育部、Astana Tourism以及高校图书馆协会的支持下成功获得主办权。

IFLA（国际图书馆协会联合会）是全球最大的图书馆专业组织，负责研究先进经验、制定国际标准并推动专业群体的发展。本次大会吸引了来自114个国家约1700名代表参会，其中包括国家图书馆馆长、国际组织代表以及学术科研界专家。美国、中国、韩国和德国的代表团规模最大，约四分之一的参会人员来自欧洲国家。

大会期间还举行了国际展览，吸引了来自全球29家机构和企业参展。其中包括ISSN国际中心、美国图书馆协会、沙特阿拉伯阿卜杜勒阿齐兹国王公共图书馆、穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆图书馆基金会，以及Taylor & Francis、Springer-Verlag等国际知名出版机构。

IFLA主席维姬·麦克唐纳在会上表示，这是IFLA首次在中亚举办世界大会，今年首次参会的代表比例达到最高水平。她指出，本次大会将成为推动国家图书馆和信息服务可持续发展战略制定、促进专业成长以及推动哈萨克斯坦图书馆进一步融入全球专业网络的重要平台。

在为期四天的会期中，代表们围绕图书馆领域的最新趋势、数字化创新以及可持续发展等议题展开讨论。大会共举行了86场会议和15场配套活动，涵盖人工智能、大数据、数字图书馆、包容性发展以及馆藏保护等主题。

【编译：达娜】