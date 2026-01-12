库纳耶夫诞辰114周年：哈萨克斯坦杰出政治家与科学家的永恒记忆

迪恩穆罕穆德·阿赫梅特吾勒·库纳耶夫于1912年1月12日出生在韦尔内市（今阿拉木图）一个普通农民家庭，出身于伊斯特部落奥伊克氏族。其父门格利亚赫梅特·朱马巴耶夫从事农业和贸易，通晓哈萨克语与俄语，是一位有文化素养的人；母亲扎乌列·巴伊尔克孜则操持家务，悉心抚育子女。

求学与职业生涯

1930年，库纳耶夫毕业于阿拉木图第14中学。1931年至1936年，在哈萨克斯坦边疆区共青团委员会推荐下，他进入莫斯科有色金属学院学习，并以采矿工程师专业优异成绩毕业。职业生涯始于巴尔喀什铜冶炼联合企业孔格拉特矿区。

1937年至1939年间，他先后担任钻探机操作工、车间主任、总工程师，后升任矿区主任。卫国战争期间，因在后方组织生产表现出色，他先后出任“阿尔泰多金属”联合企业总工程师助理、里德尔矿区及列宁诺戈尔斯克矿业管理局主任。1939年加入苏联共产党。

1942年至1952年，他担任哈萨克苏维埃社会主义共和国部长会议副主席。在此期间，他当选为哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士并担任院长，为共和国科学事业发展作出重大贡献。1955年至1960年，他担任哈萨克苏维埃社会主义共和国最高苏维埃主席团主席。

Фото:

1960年至1986年，库纳耶夫担任哈萨克斯坦共产党中央委员会第一书记，成为哈国历史上任职时间最长的领导人之一。在其领导下，哈萨克斯坦新建43座城市和68个工人镇。鲁德内、埃基巴斯图兹、铁米尔套、杰兹卡兹甘、巴尔喀什、阿克套、肯套、阿尔卡雷克等工业城市迅速崛起为重要的经济中心。

库纳耶夫执政时期，共和国农业取得长足发展，大规模开垦生荒地与熟荒地，工业实现高速增长。哈萨克斯坦成为全联盟铜、铅、锌生产的主要基地。乌斯季卡缅诺戈尔斯克、杰兹卡兹甘、巴尔喀什、阿克托别、叶尔马克、索科洛夫-萨雷拜等大型生产企业相继投产。

一生挚爱：祖赫拉·沙里波夫娜

迪恩穆罕穆德·阿赫梅特吾勒·库纳耶夫的人生不仅以治国、科学与政治成就著称，更因其罕见的忠贞爱情而格外动人。

1939年，在巴尔喀什湖畔孔格拉特矿区工作近四年的年轻采矿工程师迪恩穆罕穆德·库纳耶夫决定利用首次休假前往阿拉木图。他计划与在奇姆肯特工作的挚友马苏德·巴卡耶夫会面，并提前写信告知。不料，朋友的简短回信中夹带另一封信，是巴卡耶夫妻子写给阿拉木图闺蜜的，请库纳耶夫代为转交。

Фото: Kazinform

正是这一偶然，将他带到了当时弗尔曼诺夫街（今纳扎尔巴耶夫街）125号住宅的门槛前，也彻底改变了迪恩穆罕穆德·阿赫梅托维奇的命运。在这栋房子里，他第一次遇见了未来的妻子祖赫拉·亚利莫娃。此后，他始终以无比敬重的口吻称呼她为祖赫拉·沙里波夫娜。

祖赫拉·沙里波夫娜出身阿特巴萨尔地区著名鞑靼商人沙里普·亚利莫夫家庭。童年不幸，早年丧母，13岁时因无法忍受继母的严厉而投奔阿拉木图的舅舅加里夫。正是在这座城市，她的命运与库纳耶夫相遇。

第二次从巴尔喀什返回时，库纳耶夫向祖赫拉正式求婚。她毫不犹豫地应允。不久，两人结为夫妻，从此携手共度人生的风雨寒暑。

战争年代，他们在阿拉木图那间小小的公寓里，营造出一个充满温情的家庭港湾。祖赫拉·沙里波夫娜不仅照顾库纳耶夫的父母，还收留了多位兄弟姐妹。

她一生严谨细致，始终一丝不苟地记录家庭收支与每笔大额开支。这一习惯在1986年后家族财产审查期间发挥了重要作用。

民间流传的一则故事，最能体现这份爱情的高度。一次，乡间长者前来劝说库纳耶夫纳妾生子，以延续后代。祖赫拉·沙里波夫娜平静回应：“迪姆克怎么决定，就怎么做。”而库纳耶夫则斩钉截铁地说：“我只需要祖赫拉一人。”

正如诗人穆赫塔尔·沙哈诺夫所言：“爱情，是两个理性、睿智的人在思想高峰上的相遇。”他曾将这句话献给迪恩穆罕穆德·库纳耶夫与祖赫拉·沙里波夫娜，并写道：“如果把爱情比作珠穆朗玛峰，那么真正登顶者屈指可数。人们大多只是结婚成家，但那并非爱情。百人之中，唯有寥寥一二能真正靠近爱情。”

库纳耶夫的遗产

作为科学家，迪恩穆罕穆德·阿赫梅托维奇·库纳耶夫撰写了100余部学术著作，为采矿工程科学发展作出不可磨灭的贡献。他大力支持年轻科学家，对教育与科研事业倾注了特别关怀。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

同时，他对哈萨克斯坦文化与艺术发展给予了巨大支持。在其倡议下，阿拉木图相继建成政府大厦、科学院大楼、共和国宫、麦迪奥体育综合体、国家图书馆、马戏团、文化宫与体育宫等标志性建筑。新兴住宅区不断涌现，社会基础设施日趋完善。

1986年12月16日，库纳耶夫被免去职务，此举引发哈萨克斯坦青年抗议，最终演变为载入史册的“十二月事件”。1993年8月22日，迪恩穆罕穆德·阿赫梅托维奇·库纳耶夫在82岁高龄辞世，安葬于阿拉木图肯萨伊公墓。

今日，迪恩穆罕穆德·库纳耶夫的名字永远镌刻在哈萨克斯坦人民心中。全国多座城市以其命名街道、学校与文化设施。阿拉木图设有库纳耶夫博物馆，国际库纳耶夫基金会亦已成立。他的事迹与精神，继续激励后世，传承不息。

【编译：木合塔尔·木拉提】