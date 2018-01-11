11日我国大部分地区将迎来暴风雪天气

哈通社/阿斯塔纳/1月11日 -- 据国家气象总局消息，11日，受气流过境影响，哈萨克斯坦大部分地区将迎来降雪、大雾、冰冻路滑、暴风雪等天气，北部地区受暴风雪影响较为严重。

阿克莫拉州、北哈州、巴弗洛达尔州、卡拉干达州、东哈州部分地区将迎来暴风雪、大雾、冰冻路滑等天气，平均风速15-20米/秒，最高达30米/秒。



江布尔州、南哈州大部分将迎来大风天气，风速最高达23-30米/秒，局部地区或迎来大雾、冰冻路滑、暴风雪等天气。



阿拉木图州部分地区夜间至第二天清晨或迎来大雾、大风天气，风速达18-23米/秒，扎朗阿什阔勒县风速预计将达27米/秒。



克孜勒奥尔达州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑、大风等天气，平均风俗15-20米/秒，最高达23-28米/秒。



曼格斯套州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑、大风等天气，夜间风速将达15-20米/秒。



阿克托别州、库斯塔奈州部分地区将迎来暴风雪、大雾等天气，风俗达15-20米/秒。



西哈州部分地区将迎来大雾天气。



根据最新消息，受暴风雪天气影响，首都阿斯塔纳通往巴弗拉达尔州、卡拉干达州、休钦斯克市、阔尔卡勒振、库斯塔奈州等方向的公路目前已封闭。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】