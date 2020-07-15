土耳其向哈萨克斯坦提供11吨人道主义援助物资

哈通社/努尔苏丹/7月15日 – 土耳其提供的11吨人道主义援助物资日前运抵哈萨克斯坦，这是土耳其对外援助的医疗物资中数量最多的一批。

据报道，由哈萨克斯坦政府派出的专机日前自土耳其运回了由土方提供的一批人道主义援助物资。

除了土耳其官方的援助外，哈国专机内还同机带来了由土耳其哈萨克族裔团体、亚萨维大学土耳其留学生联合会、安卡拉市以及«月光（Айдың нұры）»基金会提供的捐赠物品。

土官方援助物资包括了30台呼吸机、2台PCR检测分析仪器、20万只医用口罩，以及其他医用物资。

该援助是在哈土两国政府间相互谅解备忘录的框架下，免费提供的。

土耳其外交部副部长雅乌兹·塞利姆·克兰表示，相信哈萨克斯坦终将战胜COVID-19疫情。

«土耳其时刻与哈萨克斯坦同在。我同时想要指出，这是土耳其对外援助的医疗物资中数量最多的一批。»他说。

据其介绍，7月6日土耳其总统埃尔多安与哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫通了电话，随后指示安排持续对哈援助的相关事宜。

在土耳其生活的哈萨克族裔也积极踊跃捐款捐物，为历史祖国提供支援。欧洲哈萨克人联合会也对土耳其哈萨克人的捐助活动表达了支持。

此外，亚萨维大学土耳其留学生联合会也向哈萨克斯坦驻土耳其大使馆捐赠了28台呼吸机。

此外，«月光（Айдың нұры）»基金会也捐助了135台氧气浓缩机。

所有物资均搭乘哈政府专机运抵哈萨克斯坦。





【编译：木合塔尔·木拉提】