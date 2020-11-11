第四届阿斯塔纳媒体周11日在首都开幕

哈通社/努尔苏丹/11月11日 – 2020年阿斯塔纳媒体周（Astana Media Week 2020）11日在首都努尔苏丹市正式开幕。

阿斯塔纳媒体周的主旨是推动哈国媒体行业的发展，为媒体行业的从业者提供一个交流、对话、学习、借鉴的机会，努力促进传媒领域经验、知识和思想的交流与传播。

阿斯塔纳媒体周活动迄今已连续举办四年，吸引了来自世界各地行业专家的注意，成为了中亚地区独有的特殊平台。

本届阿斯塔纳媒体周主要议程包括：媒体消费国际趋势、疫情和媒体面临的信任危机、新形势框架下的编辑部工作、多媒体平台和媒体领域的新领导者。

出席本届活动的主要嘉宾包括：联合国全球传播部首席顾问罗伯特·斯金纳、亚洲－太平洋广播联盟（ABU）秘书长贾瓦德·莫塔吉、俄罗斯著名新闻记者、作家和制作人米哈伊尔·齐加、全俄国家电视广播公司国际关系部门主任彼得·费奥多罗夫、塔斯社第一副社长米哈伊尔·古斯曼、塔塔尔通讯社社长沙姆勒·萨德科夫、俄罗斯著名新闻记者、自媒体博主伊琳娜·希克曼、哈萨克斯坦著名PR专家阿里谢尔·耶勒科巴耶夫等。

媒体周活动为期三天，由哈萨克斯坦新闻和社会发展部与哈萨克斯坦媒体中心公司联合举办。

【编译：木合塔尔·木拉提】