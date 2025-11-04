哈通社11月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月4日，星期二

11月4日是阳历一年中的第308天（闰年是第309天），离全年的结束还有57天。

世界各国/地区节日

巴拿马国旗日 每年的11月4日，即巴拿马独立日（Día de Independencia）的后一天，还单独庆祝一天的国旗日（Día de la Bandera），一全国性节假日。在这国庆期间，巴拿马的首都巴拿马城会有军事阅兵与大规模的国庆游行，向着巴拿马国旗致敬。

意大利国家团结日 每年的11月4日为意大利国家团结日。1922年该节日曾为«第一次世界战争胜利日»，而在1977年被改为«国家团结日»。

俄罗斯团结日 团结日，全称«俄罗斯民族团结日»，2005年11月4日首次庆祝，是为了纪念1612年11月库兹马•米宁和德米特里•米哈伊洛维奇•波扎尔斯基在莫斯科领导的抵抗波兰侵略者的人民起义、俄罗斯混乱时期的结束和外国人对俄罗斯占领的终结。1649到1917年间，在旧历的10月22日纪念这一事件。

乌克兰铁路工人日 每年的11月4日为铁路工人日。该节日根据总统令于1993年设定，节日旨在纪念1861年11月4日火车首次在乌克兰境内通车。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1907年 《乌拉尔》报鞑靼语版首刊正式在奥伦堡发行。

1977年 哈萨克心脏病科学研究院成立。

1999年 阿拉木图柯瓦列夫斯卡娅街正式以著名音乐家努尔黑萨•特列恩迪耶夫的名字重新命名。

2000年 著名作家江布尔•扎巴耶夫纪念碑揭幕仪式在卡拉干达市举行。

2004年 肯尼亚驻哈萨克斯坦大使和墨西哥驻哈萨克斯坦大使向哈萨克斯坦国务秘书递交国书。

2005年 «哈萨克航天»中学在阿斯塔纳举行开幕仪式。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席联合国教科文组织第38届大会。

2015年 斯洛伐克驻哈萨克斯坦阿拉木图荣誉使馆举行开馆仪式。

2017年 哈通社加入韩联社平昌奥运新闻服务网络。

2019年 哈萨克斯坦宪法委员会主席麦米当选亚洲宪法法院和相关机构协会主席。

2020年 在金帐汗国750周年前夕，哈通社制作的纪录片《金帐汗国》（Ұлытау. Ұлық ұлыс）正式播出。