韩国中部地区遭暴雨袭击致12人死亡14人失踪

哈通社/首尔/8月3日 —— 据韩联社消息，韩国中央灾难安全对策本部3日表示，截至当天下午4时30分，中部地区暴雨共造成12人死亡14人失踪，伤亡事故和财产损失持续增加。

从1日下午6时至3日下午7时，京畿道安城市降雨量累计390毫米，忠清北道忠州市395毫米，江原道铁原郡296毫米，忠清南道牙山市211.5毫米。

从当天人员伤亡情况来看，位于京畿道平泽市的一家工厂被沙土滑坡掩埋，造成3人死亡，1人受伤。位于京畿道加平郡一民宿设施也因山体滑波被淹，造成3人死亡，1人尚在搜寻中。此外，京畿道加平郡和忠清南道牙山市等地共5人失踪。

随着部分地区洪水泛滥，忠清南道天安市、牙山市、世宗市和京畿道南杨州市等地居民紧急避难，灾民增至919人。从地区来看，忠清北道灾民最多，为523名。其后依次为京畿道（353名），江原道（43名）。目前，仍有744人被安置在体育馆和老年活动中心等临时避难设施或其他安全之处。

道路等多处公共设施在暴雨中受损导致交通瘫痪。太白线全区段、忠北线和岭东线部分区段铁路，以及首都圈地铁京江线部分区段停运。



