12个非洲国家将获得1800万剂疟疾疫苗

哈通社/阿斯塔纳/7月6日 —— 据联合国新闻处消息，全球疫苗免疫联盟、世界卫生组织和联合国儿童基金会5日共同宣布，非洲12个国家将在未来两年内获得1800万剂首创的RTS,S/AS01疟疾疫苗。该疫苗的推出是在打击非洲大陆主要死亡原因的斗争中向前迈出的关键一步。

疟疾仍然是非洲致死率最高的疾病之一，每年导致近50万5岁以下儿童的死亡。2021年，非洲占全球疟疾病例的约95%和死亡人数的96%。

RTS,S是针对恶性疟原虫（全球最致命且在非洲最流行的疟疾寄生虫）的疫苗，也是首个被推荐在中度至高度疟疾传播地区预防儿童疟疾的疫苗。

疫苗安全有效

自2019年以来，疟疾疫苗实施规划已向加纳、肯尼亚和马拉维的170多万名儿童提供了RTS,S疫苗。疟疾疫苗实施规划由世界卫生组织协调，全球疫苗免疫联盟、全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金以及国际药品采购机制联合资助。

试点项目证明，疟疾疫苗的实施大大减少了致命的重症疟疾，并实现儿童死亡率的下降。作为首个安全有效的疟疾疫苗，如果该疫苗得以广泛实施，每年可以挽救数万人的生命。

儿基会免疫部门协理主任莱曼戈（Ephrem T Lemango）指出，几乎每分钟就有一名5岁以下的儿童死于疟疾。长期以来，这些死亡都可以通过预防和治疗避免。这种疟疾疫苗的推出将使儿童获得更好的生存机会，特别是非洲的儿童。随着供应量的增加，希望更多儿童能从中受益。

限量供应

目前，至少有28个非洲国家已表示愿意接种该疟疾疫苗。

除了三个试点国家之外，首批1800万剂疫苗还将分配至贝宁、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、刚果民主共和国、利比里亚、尼日尔、塞拉利昂和乌干达九个国家，首次纳入这些国家的常规免疫计划。

本轮分配的疫苗由儿基会提供给全球疫苗联盟，预计第一批疫苗将在2023年第四季度抵达各国，2024年年初开始推广。

此次疫苗的分配根将据“疟疾疫苗限量供应分配框架”中概述的原则进行，该框架将疫苗优先分配给最需要的地区，即儿童患疟疾和死亡风险最高的地区。

世卫组织免疫、疫苗和生物制品司司长奥布莱恩（Kate O'Brien）说：

-疟疾疫苗是改善儿童健康和儿童生存的一个突破，家庭和社区当然希望为孩子接种这种疫苗。首批疟疾疫苗的分配将优先疟疾死亡风险最高的儿童。对疟疾疫苗的高需求和儿童免疫的强大覆盖将提高预防疟疾的公平性，挽救许多幼小的生命。我们将不懈努力，增加供应，直到所有面临风险的儿童都能获得疫苗。

未来需求

到2026年，全球疟疾疫苗的年度需求量预计将达到4000-6000万剂。到2030年每年将增长至8000万-1亿剂。除了由葛兰素史克公司开发和生产的RTS,S疫苗，以及未来由巴拉特生物技术公司提供的疫苗外，预计由牛津大学开发并由印度血清研究所生产的第二种疫苗R21/Matrix-M也可能很快获得世卫组织的预认证。