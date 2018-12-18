12月18日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月18日 -- 哈通社为各位读者总结12月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月18日，星期二

12月18日是阳历一年中的第352天，离全年的结束还有13（闰年则还有14）。

世界各国/地区节日

联合国阿拉伯语日 12月18日是联合国阿拉伯语日。以纪念1973年12月18日联大通过决议将阿拉伯语列为联合国正式工作语言之一。阿拉伯语即阿拉伯民族的语言，主要通行于中东和北非地区，现为25个国家及多个国际和地区组织的官方语言。以阿拉伯语作为母语的人数超过4亿人。联大于1973年12月18日通过第3190号决议，决定将阿拉伯语作为第六种官方语文。这一天也被定为世界阿拉伯语日。

国际移民日 考虑到世界上移民众多且数目日益增加，联合国大会于2000年12月18日宣布12月18日为国际移民日（第 A/RES/55/93 号决议)。 此前，大会曾在1990的这一天通过了《保护所有移民工人及其家庭成员权利国际公约》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1979年 哈萨克斯坦田吉兹油田正式投产。

2014年 土耳其发行量最大的《Zaman》日报发行纪念哈萨克斯坦独立23周年的题为"哈萨克斯坦"特别刊期。

2014年 哈萨克斯坦成为独联体轮值主席国。

2017年 哈萨克斯坦歌手获得乌克兰儿童好声音冠军。

2017年 哈萨克斯坦在华留学生联盟（KSAC）新疆分部大学生在乌鲁木齐市举行哈萨克斯坦独立26周年庆祝活动。

【编译：冰山】