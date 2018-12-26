12月26日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 哈通社为各位读者总结12月26日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月26日，星期三

12月26日是阳历一年中的第360天，离全年的结束还有5（闰年则还有6）。

世界各国/地区节日

斯洛文尼亚独立日 每年的12月26号是斯洛文尼亚独立日，1990年12月23斯洛文尼亚举行全民公决，并于26日宣布独立。

节礼日 节礼日（Boxing Day）是英国与大多英联邦国家在12月26日（圣诞节翌日）庆祝的公众假期。

保加利亚父亲日 该节日通常在圣诞节第二天举行，当天孩子们会将亲手制作的礼物送给父亲。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1931年 哈萨克斯坦最高军事高等学院- 哈萨克斯坦国防委员会边防学院成立。

1991年 哈萨克斯坦与美国建立外交关系。

2006年 阿尔法拉比国立大学举行纳扎尔巴耶夫总统著作《哈萨克斯坦之路》首发仪式。

2012年 哈萨克斯坦最高法院举行"真心"慈善活动。

2013年 阿拉木图市为纪念成吉思汗日活动举行第二届突厥大会会议。

2014年 哈乌两国政府间委员会第十四次会议在塔什干召开。

2016年 哈俄两国签署拜科努尔航天中心未来合作理念。

2017年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫在总统府签署哈吉国家元首联合声明和国界划界条约。

2017年 外交部同哈邮政推出哈萨克斯坦成为联合国成员25周年纪念邮票。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统出席在俄罗斯举行的独联体国家首脑非正式会议。

【编译：冰山】