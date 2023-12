12月2日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月2日 -- 哈通社为各位读者总结12月2日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月2日,星期日

12月2日是阳历一年中的第336天,离全年的结束还有29(闰年则还有30)。

世界各国/地区节日

废除奴隶制国际日 每年的12月2日是废除奴隶制国际日(International Day for the Abolition of Slavery),这是从1986年开始的。1949年12月2日,联合国大会通过了《禁止贩卖人口及取缔意图营利使人卖淫的公约》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 纳扎尔巴耶夫总统当选国际工程学院院士。

2008年 国际文化和宗教中心在阿斯塔纳开业。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统著作《哈萨克斯坦之路》乌兹别克文版在塔什干举行首发仪式。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统荣获土库曼斯坦高级别荣誉"名誉长老"称号。

2015年 关于纳扎尔巴耶夫总统的艺术照片展在土耳其首都安卡拉举行。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统同《哈萨克斯坦百名新人物》获胜者会面。

2017年 政府总理萨金塔耶夫出席上合组织政府首脑理事会第16次会议。

【编译:冰山】