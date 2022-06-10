哈国12个地区发现奥密克戎BA.2亚型变异毒株

哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 哈萨克斯坦有12个地区发现了奥密克戎亚型变异毒株的«隐形版本»（Stealth Omicron）的传播。

据哈萨克斯坦卫生部消息，根据今年4~5月开展的PCR核查筛选结果显示国内传播有冠状病毒主要为奥密克戎（Omicron）和德尔塔（Delta），分别占到了病毒总数的98.6%和1.4%。

卫生部指出，在国内12个地区发现了被称之为«隐形变异毒株»的奥密克戎BA.2 亚型变异株，这一变异株的数量占到了一发现的奥密克戎病毒总数的36.7%。

奥密克戎BA.2亚型被称为«隐形变异毒株»，是因为它没有奥密克戎«标准亚型» BA.1 所具备的基因标记，该基因标记能让研究人员确定感染病例是奥密克戎，而不是德尔塔（Delta）毒株。

和其他变异毒株一样，奥密克戎BA.2感染者能够用抗原检测（快筛测试）或PCR检测来确定是否确诊阳性，但是这两项检测无法确认感染病毒是德尔塔或者是奥密克戎BA.2亚型，还需要更多检测才能确定。

进一步的筛查结果显示，阿克托别州、阿拉木图州、阿特劳州、东哈州、克孜勒奥尔达州、库斯塔奈州、卡拉干达州、曼格斯套州、巴甫洛达尔州、北哈州、阿拉木图市和努尔苏丹市存在奥密克戎BA.2 亚型变异株的传播，占当地送检样本量的93.8%。

送检样本中的6.2%为奥密克戎BA.1亚型变异株，主要来自阿特劳州、克孜勒奥尔达州、卡拉干达州、阿拉木图市和努尔苏丹市。

虽然到目前为止，没有足够的证据显示BA.2比BA.1引起更多的严重病情，且哈萨克斯坦境内的冠状病毒传播形势已经趋于平稳，哈卫生部仍然建议公民及时接种相关疫苗或加强针，以增强针对病毒的集体抵抗力。

目前哈萨克斯坦针对冠状病毒的疫苗主要有三种，分别是美国辉瑞疫苗、中国国药疫苗和哈萨克斯坦的QazVac。其中前两款疫苗已经得到了世卫组织的正式认可。

【编译：木合塔尔·木拉提】