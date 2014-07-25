中国民企复建军舰纪念甲午战争120周年

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，7月25日是中日爆发"甲午战争"120周年纪念，辽宁省民企集资3700万元以1:1比例复制当年出战的"致远舰"。

25日早上北海舰队在山东省威海刘公岛举行纪念活动，为当年死难士兵默哀。

中国官媒引述军事专家指出，中国要建立以海军为基本力量的强大海权，提高捍卫国家主权、安全和领土完整的能力，让甲午战争的悲剧不再重演。 1894年甲午战争爆发，"致远舰"与日军战斗5小时被日舰击沉，同舰246人殉职。 这次复制"致远舰"工程耗资近3700万人民币，据了解，所有经费由丹东当地多家企业与个人自发筹集。预计工程九月完工，被复建的"致远舰"将成为甲午海战博物馆长年展品。 纪念甲午战争120周年，北海舰队２５日早上在山东威海刘公岛举行水兵集体签名宣誓、舰艇鸣笛、瞻仰凭吊等活动。 "悲剧不再重演" 《人民日报》海外版刊登中国海军军事学术研究所研究员张军社的文章，指甲午战争证明，能战方能止戈，能战方能言和，和平不是通过乞求而能够得来的。如果不能自强自立，就会成为任人宰割的对象。富国强军是实现中华民族伟大复兴的必然选择。 文章指出，中国是一个陆海兼备的国家，中华民族的兴衰和耻辱均与海洋紧密相连。近代中国因海而"伤"，曾是中华民族难忘之痛。 "当前，中国的安全威胁主要来自海上。中国要建立以海军为基本力量的强大海权，提高捍卫国家主权、安全和领土完整的能力，让甲午战争的悲剧不再重演。" 文章又提及日本国内一些右翼分子时刻都在做着准备，寻找着机会，期待着一场新的战争，再次战胜中国，去掉半世纪以来二战战败国的标签；妄图再次从中国获得巨大利益，再次打乱中国的崛起进程。 另外，在《人民日报》"钟声"栏目亦发表了《以史为鉴 警钟长鸣》文章，指120年前的甲午战争，是日本发动的对中国的侵略战争，在中国近代史记忆中重重写下了一个"败"字，愤愤烙下了一个"耻"字，深深刻下了一个"警"字。 文章说，必须从历史经验中清醒认识到，和平发展不会一帆风顺，中国不惹事，但也不能怕事。在涉及核心利益问题上，必须敢于划出红线，亮出底线。 文章指出，当年甲午战争的失败其中一个原因是官员贪腐堕落所政。 反思甲午战争 早在今年3月,中共解放军报系曾经刊出一系列文章反思甲午战争，又指出当年清兵败于日本的原因之一，是当年的中国未能全面学习先进的西方科技和文明，进行彻底的军事及政治和经济改革。 中共解放军艺术学院文学系主任徐贵祥在3月《解放军报》发表文章指出，从鸦片战争到甲午战争的54年间，日本的明治维新由上而下，从政治体制到经济体制，实行了深刻的改革，成为大和民族的共同理想。 文章写道："在这54年间，我们的对手窥视着我们，在一条看不见的战线上隐秘地角逐。开放与封闭，科学与迷信，学习与守旧，积极扩张的热情和侥幸防御的态度，几乎构成了甲午战争胜败的全部先决性条件。" 文章称，中国在甲午战争中的惨败不是兵力差距的原因，也不是装备差距的原因，甚至不是战术技术的原因，归根结底，还是民族文化导致的民族精神的差异，是两个民族的国家意识差异，也是两个民族对先进文明的学习态度的差异。