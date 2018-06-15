哈萨克斯坦将向黎巴嫩派驻120名维和军人

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 - 纳扎尔巴耶夫总统提议向黎巴嫩派驻120明哈萨克斯坦维和部队。

在15日于阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦议会上下两院联席会议上，国防部长萨肯•扎苏扎科夫宣读了纳扎尔巴耶夫总统关于加强哈萨克斯坦军人参与联合国任务的相关提案。



纳扎尔巴耶夫总统在提案中强调，自2017年1月1日起，哈萨克斯坦开始履行作为联合国安理会非常任理事国的职责。为支持联合国安理会的维和任务，哈萨克斯坦有必要增加在维和计划当中派驻的观察员和维和部队人数。



总统在提案中指出，派遣军人参与联合国维和任务，不仅能够为维护世界和平与安全贡献力量，也将进一步增加哈萨克斯坦作为全球安全体系负责任的一员，以及作为联合国安理会非常任理事国在这一领域事务中的影响力。





"我们据此研究了关于向黎巴嫩派驻哈萨克斯坦维和部队的问题，执行这一任务，对于哈萨克斯坦为联合国框架下的军事行动提供支持、考验我国在维和和人道主义行动中的组织能力以及考察我国军事人员在沙漠环境下的技术能力等都有着重要的价值。因此，我根据哈萨克斯坦宪法第53条，建议派出120名哈萨克斯坦军人，同印度维和部队一同参与在黎巴嫩的维和任务。"总统在提案中说。



值得一提的时，纳扎尔巴耶夫总统还在提案中建议向联合国特派团派遣40名哈萨克斯坦军官。



总统的相关提案获得了议会议员的一致支持，并通过了相关决议。



【编译：木合塔尔·木拉提】