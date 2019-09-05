托卡耶夫总统出席哈萨克斯坦石油工业120周年庆典并发表讲话

哈通社/努尔-苏丹/9月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫5日出席了为庆祝哈萨克斯坦石油工业120周年纪念而举办的盛大庆祝仪式。

在大会致辞中，总统首先感谢众多嘉宾的出席，并向全国石油工作者致以职业节日的问候。

总统回顾了哈萨克斯坦石油工业悠久而充满荣誉的历史，特别是上世纪90年代独立初期，石油工业所面临的困境与危机。总统强调指出，首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫在通过吸引外资振兴石油产业方面做出了巨大的贡献。

谈到如今石油工业的成就时，总统表示，哈萨克斯坦石油领域如今不仅配备有世界先进水平的全新技术装备，并且还吸纳和培养了一大批充满专业技能和知识的优秀人才。

总统称，目前哈萨克斯坦国家石油天然气公司与雪佛龙、埃克森美孚、壳牌、卢克石油、埃尼、道达尔、中国石油天然气集团等国际性大企业建立了良好的合作关系。

总统表示，哈萨克斯坦石油天然气产业的从业者们，在多年的生产生活中积累了丰富的经验，这些经验和知识是宝贵的财富，将传承并延续下去。石油工业为哈萨克斯坦的现代化发展起到了重要的作用，石油工人们的贡献令人民生活水平得以迅速提高。

致辞中，总统也谈到了石油领域需要解决和完成的一些问题和任务。

«根据行业发展战略规划，2025年石油年产量应达到1亿吨，天然气年产量应达到7700万吨。为此，正在制定2021-2025年地质勘探计划。根据专家预测，哈萨克斯坦的总资源潜力为750亿吨，而中部和北部地区的潜在资源量约为180亿吨。»总统说。





托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦应当成为全球最大的原油出口国之一。

他表示，这将是政府未来几年的主要任务之一。总统强调应该在石油产业中着重引进创新技术，减少原料的提取和进一步加工的过程中对生态环境的影响。

«2025年我国GDP增速将保持在5%并尽可能提升到比这一标准更高的水平。这是我在今年的国情咨文中所做出的表述。在实现这一目标的过程中，哈萨克斯坦石油天然气产业将发挥重要作用。»托卡耶夫总统说。

在随后的仪式上，托卡耶夫总统表彰了石油天然气领域的41位先进个人。

【编译：木合塔尔·木拉提】