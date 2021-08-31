哈通社/努尔苏丹/8月31日--哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫在鞑靼斯坦石化论坛上表示，哈萨克斯坦正在实施价值120亿美元的石化项目。

据能源部新闻消息，部长在论坛开幕式上发表的讲话中表示，石化领域作为哈萨克斯坦和俄罗斯经济合作的主要领域之一，呈现出了积极发展趋势。

部长表示，今年哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）与俄罗斯鞑靼石油公司(Tatneft)签署的丁二烯及其制品生产合作基本条件协议证明了这一点。

该项目的投资额约8.2亿美元，竣工日期为2026年，并计划将产品出口至俄罗斯、欧洲、土耳其和中国。

如今，哈萨克斯坦有生产芳烃、润滑剂、聚丙烯和汽油添加剂的工厂，这些工厂的产品在国内市场和中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦和其他国家都有很高的需求。 此外，哈萨克斯坦还在建设一座年产能为50万吨的聚丙烯工厂，其价值为26亿美元。

此外，以下生产项目处于不同的发展阶段：

- 聚对苯二甲酸乙二醇酯（年产43 万吨，价值10亿美元）；

- 甲醇（每年13万吨，价值2亿美元）；

- 烯烃（80万吨/年，价值18亿美元）；

- 聚乙烯；

- 精油；

这些项目的总成本约为120亿美元。

«我们将为该领域项目的成功实施提供一切必要的政府支持措施。 首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫推动了哈萨克斯坦石油化学的发展。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也一直在为该领域的发展下达具体任务。 政府目前正在制定石化行业的特别投资协议，其中将包括旨在刺激该行业发展的投资特殊优惠。»部长说。

对鞑靼斯坦进行的工作访问框架下，能源部长将参加国际科学实践会议。此外，还计划会见鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫。

【编译：阿依波塔】