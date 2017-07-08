三星超越苹果成最赚钱公司：二季度利润121亿美元，创新高

哈通社/阿斯塔纳/7月8日 -- 三星电子二季度利润创历史新高。

周五，三星电子发布业绩报告称，初步核实今年第二季度营业利润同比大增72%，达14万亿韩元（121亿美元），超过了2013年第三季度创下的最高纪录10.16万亿韩元（88亿美元），实现史上最高利润。同时超出了之前分析师预计的113亿美元。

相比之下，苹果二季度的营业利润预期为105亿美元，三星已成为全球最赚钱的公司。

三星二季度利润大增得益于芯片需求飙升，同时新款旗舰手机Galaxy S8正在重新赢得客户。

随着消费类电子产品对计算处理能力的要求不断提高，移动时代下DRAM和NAND芯片的需求正在快速增长。市场研究公司IHS预计，今年整个储存芯片行业的营收将同比增长32％，达到创纪录的1040亿美元。

华尔街见闻旗下媒体全天候科技提到，在存储芯片市场，自1992年开始，三星研发的DRAM内存芯片就一直遥遥领先于行业。截止目前，三星在全球DRAM市场的份额达50%。在NAND闪存芯片方面，三星占据了37%的市场份额。

在传统淡季的一季度，三星的半导体部门营业利润就达到历史新高的54.8亿美元。野村证券认为，今年二季度，三星公司将超过英特尔，首次成为全球芯片行业霸主。

与此同时，三星仍在巨资布局芯片产业，巩固和扩大领先优势。今年7月4日，三星电子表示，计划在韩国本土至少投资21.4万亿韩元（约186.3亿美元）建设芯片工厂。5月29日，三星电子还投资了70亿美元，在中国西安设立了一家生产3D NAND存储芯片的工厂。



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