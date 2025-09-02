哈萨克斯坦通胀率增至12.2%

8月份，全国月度通胀环比上涨1%。

食品价格方面，洋葱价格下跌25.9%，土豆价格下跌21.9%，胡萝卜价格下跌16.5%，甜菜价格下跌13.8%，西红柿价格下跌13.7%，葡萄价格下跌11.9%，卷心菜价格下跌7.6%，香蕉价格下跌4.1%。相反，巧克力价格上涨3.8%，咖啡和柠檬价格上涨2.6%，荞麦价格上涨1.9%，奶油价格上涨1.4%。

在非食品类产品中，今年8月，厨房炉灶价格下降6.3%，冰箱价格下降2.6%。珠宝和手表价格上涨1.6%，个人消费品价格上涨0.8%。

航空客运服务价格下降了11.3%，牙科服务价格上涨了1%。

数据显示，全国通胀率较去年同期（2024年8月）增长12.2%。

从年度通胀结构来看，大米价格下跌8.5%，杏干价格下跌3.4%，荞麦粒价格下跌2.5%。干果和坚果价格上涨2.3%。

非食品类产品中，冰箱价格下降24.5%，电热水壶价格下降25.7%。厨具价格上涨5.9%，熨衣板价格上涨5.8%，电动绞肉机价格上涨3.1%。

与2024年8月相比，鞋类维修服务价格上涨了9.4%，住宅维修保养价格上涨了7.1%。健身房服务价格上涨了9.3%，游泳池服务价格上涨了10%。

据悉，衡量通货膨胀水平的消费者价格指数按月计算。该指数涵盖508个项目的关税、服务和商品价格。通胀的动态变化可以通过专门开发的交互式仪表盘查看，该仪表盘包含自2018年以来的各项指标。

自2025年1月以来，食品类产品在消费者价格指数中的占比为40.0%，非食品类产品占比为30.3%，有偿服务占比为29.7%。

【编译：小穆】